Analist duidt Genk-doelman niet als schuldige aan, maar: "Vandevoordt is geen puntenpakker"

Eind vorig seizoen werd Maarten Vandevoordt bejubeld, enkele maanden later ontsnapt ook de talentrijke doelman niet aan kritiek. "Hij is geen puntenpakker", stelt Marc Degryse vast.

In HLN legt Marc Degryse de Genkse defensie onder het vergrootglas. "Ook achterin heeft Genk geen leider rondlopen. Van die Zuid-Amerikanen zou je toch verwachten dat ze ballen tonen. Los van hun nonchalance, straalden Kara en Koulibaly in hun tijd wel iets uit. Bij deze defensie mis ik die killersmentaliteit. Absoluut die bal willen hebben bij een stilstaande fase, dat is blijk van een gezonde agressie."

"Het klopt dus dat Maarten Vandevoordt niet wordt geholpen, terwijl hij zelf ervaring en stabiliteit mist. Hij is nog geen puntenpakker. Hij maakt af en toe een foutje en doet vreemde dingen, zoals bij dat doelpunt van Samoise. Nu, voor mij is Vandevoordt niet de reden van deze slechte reeks. Maar evenmin is hij de redder op belangrijke momenten", besluit Degryse.