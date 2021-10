Debuut Sergio Ramos bij PSG lijkt eindelijk aanstaande

De PSG-fans moeten heel wat geduld tonen om Sergio Ramos in actie te zien. De ervaren rot ondertekende in het tussenseizoen een contract in de Franse hoofdstad, maar speelde nog geen minuut door een aanslepende kuitblessure.

Maar er zou licht aan het einde van de tunnel zijn. Sergio Ramos (35) zou bijna hersteld zijn van zijn blessure. PSG pakte in het tussenseizoen uit met de komst van sterren als Wijnaldum, Donnarumma, Messi en Ramos. Eind juli viel de Spaanse centale verdediger uit met een kuitblessure. Die blessure zou hem volgens de eerste prognose slechts enkele weken van het veld houden. Drie maanden later speelde Ramos nog geen officiële wedstrijd in het shirt van PSG. Le Parisien meldt dat daar weldra verandering in kan komen. Volgens het Parijse medium hervat Ramos deze week de groepstrainingen. Komende vrijdag ontvangt PSG landskampioen Lille, volgende week woensdag staat de belangrijke CL-confrontatie tegen RB Leipzig op het programma. Deze wedstrijden komen wellicht nog te vroeg voor Sergio Ramos, die afgelopen zomer na zestien seizoenen trouwe dienst vertrok bij Real Madrid.