John van den Brom reageert op vertrek van assistent: "Er moest iets gebeuren"

Racing Genk nam maandag afscheid van Dennis Haar. De Nederlandse assistent-trainer, die eerder al samenwerkte met Van den Brom, werd bedankt voor bewezen diensten.

Tijdens de persconferentie in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Winkel Sport kwam John van den Brom kort terug op het ontslag van zijn toeverlaat. "Zoiets is nooit een mooi moment. Niet voor Dennis, maar ook niet voor mij. Het is moeilijk om hierover te praten, maar in onze situatie moést er iets gebeuren", vertelde Van den Brom aan HLN.

"We moeten het tij doen keren en ik moet deze beslissing respecteren, en dat doe ik ook."

Toch zal het afscheid van Dennis Haar zwaar aankomen bij John van den Brom. "Ik heb Dennis mee hier naartoe gebracht. We trokken bij Utrecht al dagelijks met elkaar op. Naast collega's waren we ook vrienden. Je weet perfect hoe je elkaar kan helpen en steunen. Dennis was zo iemand voor mij", besluit de Nederlander.