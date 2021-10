Joren Dom (Beerschot) voor bekerwedstrijd tegen Francs Borains: "Ons aan kleine dingen optrekken"

Twaalf competitiewedstrijden: nul zeges, twee gelijke spelen, tien nederlagen. Dat is de balans van Beerschot na meer dan een derde van de reguliere competitie. De situatie van de Ratten is zorgwekkend. Woensdag wil Beerschot de kentering inzetten in de bekerwedstrijd op het veld van Francs Borains.

De 1/16de finale van de Croky Cup is voor heel wat 1A-clubs een verplicht nummertje. Dat geldt zeker niet voor Beerschot, dat woensdag voor het eerst dit seizoen een officiële wedstrijd winnend wil afsluiten. "Een zege zou ons alleszins heel veel deugd doen", vertelt Joren Dom, die afgelopen zondag fraai scoorde tegen Anderlecht, aan HLN. "In onze situatie zijn het kleine dingen waar we ons aan moeten optrekken." Komend weekend ontvangt Beerschot op het Kiel Seraing. Een wedstrijd die moet gewonnen worden om uitzicht te behouden op de redding. "Ook daarom zou het goed zijn om woensdag te winnen. Dan kunnen we met een iets beter gevoel toeleven richting de levensbelangrijke wedstrijd van zaterdag tegen Seraing", aldus Joren Dom. Francs Borains staat momenteel op plaats vier in Eerste Amateur, op drie punten (en een match minder gespeeld) dan leider Luik.





