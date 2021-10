Oostende verloor voor het eerst in vijf matchen: "Het was niet allemaal goed in die periode" en "Nu 50-50 matchen"

De voorbije wedstrijden pakte KV Oostende de nodige punten met hier en daar wat geluk, maar in Kortrijk lukte dat niet meer.

"De voorbije weken hadden we wat meeval op sommige momenten, deze keer niet. We konden niet de druk zetten die we wilden", aldus coach Blessin. "Dat hoort bij voetbal."

Een gevoel dat ook leefde bij Brecht Capon: "Tijdens de rust zei de coach dat het beter moest en we hebben met meer intensiteit gespeeld na de pauze, maar we konden het niet meer rechtzetten."

Werkpunten

"We kwamen uit een periode met vier wedstrijden zonder nederlaag, maar het was niet allemaal even goed op dat moment. We hebben nog veel werkpunten."

Punten die in de volgende wedstrijden moeten worden aangepakt: "Er komen nu een aantal 50-50 wedstrijden aan. Het zal belangrijk zijn om daarin de nodige punten te pakken."