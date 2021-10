Blessin onthult waar hij het meest trots op is: "Maar het is 80 procent zijn verdienste"

Kent u een coach met een grotere impact op zijn ploeg dan Alexander Blessin? Zelfs nu al zijn sterkhouders vertrokken zijn, kan hij zijn filosofie zodanig overbrengen dat KVO nog resultaten boekt.

En daar is hij best trots op. "Dat ik de ploeg zo naar mijn hand heb kunnen zetten dat iedereen het over een eigen speelstijl had, dat die ook nog eens voldoende resultaten opleverde en dat we uiteindelijk de op twee na beste verdediging in eerste klasse hadden, wat niet alleen de verdienste was van de verdedigers, maar van alle spelers", klinkt het in Sport Voetbalmagazine.

Eén sterkhouder die vertrok is Arthur Theate, na één seizoen onder Blessin groeide hij van testspeler uit tot Serie A-speler. "Daar ben ik zo trots op, al was het voor mij al na één week duidelijk dat hij een interessante speler was. Hij kwam als flankverdediger maar ik zag in hem meteen een goeie centrumverdediger in een driemansverdediging."

"Hij was onstuimig maar ook zeer leergierig. Alles wat ik zei, pikte hij meteen op. Met zijn mentaliteit en zijn vermogen om nieuwe indrukken meteen in de praktijk om te zetten, heeft hij zich zeer snel ontwikkeld. Maar wat hij bereikt heeft, is voor tachtig procent zijn eigen verdienste. Ik heb hem alleen maar geholpen om te worden wat hij kon worden."