'Chelsea wil de Ligt naar Londen halen, maar... is niet van plan om afkoopsom op te hoesten'

Chelsea FC onderzoekt de mogelijkheid om Matthijs de Ligt naar Londen te halen. De Nederlander heeft een afkoopsom in zijn contract staan, maar volgens de Engelse topclub kan daar iets vanaf worden gehaald.

Matthijs de Ligt heeft een afkoopsom van 150 miljoen euro in zijn contract staan. De Nederlander werd als dé toekomstig leider van de defensie naar Turijn gehaald, maar anno 2021 moet hij soms vrede nemen met een plaats op de bank.

Volgens Eurosport wil Chelsea FC de Ligt naar Londen halen. The Blues zijn niét van plan om de afkoopsom op te hoesten. In Londen hebben ze er alle vertrouwen in dat Juventus een extra zakcentje kan gebruiken en dat de Ligt voor een lager bedrag kan worden weggeplukt.