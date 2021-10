Jérémy Perbet komt terug op seizoensbegin in Luik

Afgelopen weekend was hij nog goed voor twee goals voor Club Luik tegen Heist en zo bekroonde hij een prima seizoensbegin.

Club Luik heeft nu veertien punten op de teller en is door de 2-0 zege tegen Heist opnieuw leider in Eerste Amateurklasse.

"We hebben veel defensieve stabiliteit", aldus goalgetter van dienst Jérémy Perbet - tegen Heist scoorde hij opnieuw twee keer.

Prima seizoensbegin

"Tegen Wezet lieten we drie goals binnen, maar verder hebben we geen goals tegengekregen en hebben we het verdedigend goed gedaan."

"Deze eerste plaats is het seizoensbegin waar we op gehoopt hadden", aldus de ex-speler van onder meer OH Leuven.