Eindelijk nog eens Thorgan-time bij Dortmund: Rode Duivel beslist match

Thorgan Hazard heeft heel lang droog gestaan. Het was van de eerste speeldag tegen Frankfurt geleden dat hij nog eens scoorde. Maar in de DFB-Pokal verloste hij zijn team.

Borussia Dortmund bibberde tegen Ingolstadt. Twintig minuten voor tijd stond het nog 0-0, maar toen kwam Hazard binnen de lijnen. Een dikke minuut later was het al prijs toen hij op assist van Brandt de 1-0 scoorde. En tien minuten later maakte hij het helemaal af door opnieuw een assist van Brandt aan de tweede paal binnen te tikken.

Het zal de Rode Duivel deugd doen, want na zijn blessure had hij het moeilijk om zich weer in de ploeg te knokken. Nu lijkt er echter beterschap op komst, want tegen Bielefeld stond hij ook al de volledige partij op het veld.