Castro-Montes: "Als vijfjarige werd ik naar de kleedkamer gestuurd door mijn papa"

Alessio Castro-Montes is een van de jonge talenten van KAA Gent. Het voormalige talent van Sint-Truiden en KAS Eupen praat in een aflevering van Sjotcast openhartig over zijn jeugd.

Alessio Castro-Montes was vandaag te gast in een aflevering van Sjotcast. Hij praatte er openhartig over zijn verleden. "Ik heb mijn papa heel lang als trainer gehad", begint de 24-jarige Truienaar over zijn beginjaren als voetballer. "Op een dag was ik aan het spelen met Gelmen VV, er was 0,0 inzet in die wedstrijd. Ik was niet goed bezig, toen was ik ook nog maar vijf jaar oud. Mijn papa stuurde me naar de kleedkamer en zei: 'Als je toch geen zin meer hebt om te spelen, ga u dan maar omkleden'", gaat Castro-Montes verder.

"Ik was natuurlijk helemaal aan het wenen in de kleedkamer. Mijn mama was op zoek naar mij, want ze zag me niet meer op het veld. Ze kwam de kleedkamer binnen en zag me wenen. Mama was natuurlijk super kwaad op papa, maar zo heb ik wel mijn les geleerd. Het is allemaal goed gekomen, want als ik aan één iemand mijn carrière te danken heb, dan is het wel aan hem", besluit de rechterflankspeler van KAA Gent.