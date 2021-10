Ronaldo schiet raak, naast het veld, en verwelkomt tweeling

Op het veld gaat het allemaal niet zo soepel voor Cristiano Ronaldo bij Manchester United. Vanmiddag kon hij nog eens met positief nieuws naar buiten komen: CR7 en zijn vriendin zijn in verwachting van een tweeling.

Cristiano Ronaldo heeft al vier kinderen, waaronder een dochtertje met zijn huidige vriendin, Georgina Rodriguez. Hij had al eens een tweeling op de wereld gebracht met een Amerikaanse draagmoeder, maar daar komt nu dus nog eens een tweeling bij. De 36-jarige vedette van Manchester United zal dus binnenkort zes kinderen hebben rondlopen bij hem thuis.

"We zijn heel blij dat we een tweeling verwachten. Onze harten zitten vol liefde. We kunnen niet wachten om jullie te ontmoeten", schreef Cristiano Ronaldo op Instagram. Hopelijk geeft dit de Portugese superster een moraalboost in de wedstrijd van dit weekend tegen Tottenham, want de spelers van Manchester United hebben iets recht te zetten na de blamage tegen Liverpool.