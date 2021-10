Lommel-coach Van der Veen heel blij: "Maar we hebben wel weinig voetbal kunnen spelen"

Lommel SK was niet naar Charleroi afgezakt om met open vizier te strijden. Maar achteraf loonde de tactiek wel, want na de strafschoppenserie gingen zij door naar de volgende ronde.

Edward Still begreep het wel. "Het is heel moeilijk om aan te vallen tegen een blok dat zo georganiseerd en zo compact staat", zei de trainer van Charleroi. "Je moet de prestatie van Lommel respect betonen", klonk het.

Peter Van der Veen, de coach van Lommel, gaf wel toe dat ze hadden afgezien. "Die 120 minuten waren heel moeilijk voor ons", gaf hij toe. "We hebben niet veel voetbal kunnen spelen, dat is waar. Maar we hebben als leeuwen gevochten voor elke bal. We hebben gezien hoe moeilijk het is om een verrassing te creëren in de beker. De 1A-ploegen lieten zich niet verrassen, maar wij hebben het wel gedaan. Ik ben heel heel blij en ik wil mijn spelers feliciteren."