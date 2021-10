Voorstel van Pro League over RSZ-bijdragen wordt door politiek afgeschoten: "Perverse logica"

Het voorstel dat de Pro League gedaan heeft om de staat meer RSZ-inkomsten te bezorgen, wordt niet al te best onthaald. In dat voorstel worden de grote lonen nog steeds het meest gespaard en worden vooral de kleinere contracten en de kleinere sporten getroffen.

De Pro League deed een voorstel om het salarisplafond voor RSZ-bijdragen op te trekken naar 60.000 euro in plaats van 28.000 euro, met een extra heffing op bedragen die hoger liggen. Maar de regering lijkt dat niet zomaar te slikken.

"Het is de bedoeling dat de kleinere sporten gespaard blijven”, zegt Vooruit-kamerlid Joris Vandenbroucke in HLN. “In het voorstel van de Pro League zal een voetballer die 1 miljoen euro per jaar verdient evenveel sociale bijdragen betalen als een voetballer die 60.000 euro verdient. Fundamenteel blijf je zitten met dezelfde problematiek. De grootverdieners zullen relatief gezien nog steeds minder bijdragen. Dat is een perverse logica.”