Meer dan zeven (!) miljoen minder per jaar, maar Xavi keert wel terug naar Barcelona

Wie de nieuwe trainer van Barcelona wordt? We hoeven er niet echt over te twijfelen. De Spaanse sportkranten pakken op hun covers uit met het nieuws dat clubicoon Xavi gaat overnemen.

Sport en Mundo Deportivo, die Barça op de voet volgen, weten dat het zo goed als rond is met de voormalige middenvelder van de Catalaanse topclub. Een terugkeer uit liefde, want voor het geld zal hij het niet moeten doen (al zal hij natuurlijk geen boterham minder moeten eten). Xavi wordt de slechtst betaalde coach uit de recente geschiedenis van de club. In Qatar zou hij een pak meer kunnen blijven verdienen. Xavi kan 2,9 miljoen per jaar krijgen, terwijl hij in Qatar meer dan 10 miljoen verdient.

Al Sadd wil meewerken aan een overgang, maar wil hem wel nog twee duels houden, tot na volgende woensdag. Daarna ligt de competitie er stil tot 20 december. Dat betekent dat hij na het Champions League-duel tegen Dinamo Kiev aan de slag kan bij zijn ex-club.