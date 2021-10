KV Mechelen heeft dringende boodschap voor de fans: De club zal overigens een extra sanctie opleggen als de daders geïdentificeerd en veroordeeld worden"

In Oostende was het weer van dat. Ondanks heel wat afradingscampagnes werd er door een deel van de Mechelen-fans Bengaals vuur ontstoken aan de kust. KVM veroordeelt elk ongecontroleerd gebruik van pyrotechnisch materiaal in het stadion.

"Ongecontroleerd gebruik van pyrotechnisch materiaal is erg gevaarlijk. Je kan er je medesupporters ernstig mee kwetsen en het heeft financiële gevolgen voor de club. De club wil pleiten voor gecontroleerd gebruik onder toezicht van brandweer en andere experts, maar zal streng blijven optreden tegen “supporters” die te pas en te onpas pyrotechnisch materiaal in het stadion smokkelen, deze ontsteken en op het veld gooien." "De club zal overigens een extra sanctie opleggen als de daders geïdentificeerd en veroordeeld worden. We willen dan ook uitdrukkelijk vragen om geen Bengaals vuur meer af te steken. Alleen zo zorgen we voor een veilige wedstrijdbeleving die we als familieclub voor alle supporters, jong en oud, willen garanderen.