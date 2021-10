Louwagie kondigt afscheid aan: "Dan is het aan anderen" - wat met De Witte?

Bij AA Gent heeft Michel Louwagie de voorbije dertig jaar heel wat woelige tijden gekend. Elke storm heeft hij overleefd, maar het einde is wel in zicht.

Louwagie is ondertussen ook al 65 en dus houdt het verhaal aan de huidige intensiteit bijna op. Eind 2022 stopt hij in zijn huidige functie.

2023

"Geen werkdagen meer van twaalf uur of langer en nauwelijks vrije dagen", aldus Louwagie in De Zondag daarover.

"Vanaf 1 januari 2023 is het aan anderen en zal ik hoogstens nog wat adviseren." Over de positie van voorzitter De Witte (74) is nog niets geweten en daar wil Louwagie ook niets over zeggen.