Standard legt bizarre tweet uit: "Manoeuvre om Standard te destabiliseren"

Velen onder ons keken zaterdag verbaasd op toen we een tweet lazen op de officiële account van Standard. Daarin werd François Fornieri zwaar op de korrel genomen. Nochtans de man die lang in beeld was om te investeren in de club.

Algemeen directeur, Alexander Grosjean, heeft daar bij de RTBF wat meer uitleg over gegeven. "De situatie bij Standard is op dit moment heel delicaat op alle niveau's", aldus Grosjean. "En om daar uit te geraken hebben we onze supporters nodig. Daarom dring ik er ook steeds op aan dat ze aanwezig moeten zijn. Als we dan interviews lezen waarin we manoeuvres zien om Standard te destabiliseren, is dat storend."

"We mogen ons de vraag stellen of het in deze echt om supporters gaat die zich uitdrukken om de club te helpen? Als je een club wil helpen, is dit niet de manier."