🎥 Hallucinant: Spelers in Argentinië moeten gaan lopen voor schoten, trainer geraakt in schouder

In Argentiniƫ hebben er zich afgelopen weekend hallucinante taferelen afgespeeld.

In de wedstrijd tussen vierdeklassers Huracan Las Heras en Ferro de General Pico moesten de spelers, fans en trainers plots heel snel bescherming zoeken toen er na zo'n 75 minuten geweerschoten te horen waren.

In the middle of the match between Huracán Las Heras and Ferro de General Pico for the #FederalA , the players and referees had to run away after hearing gun shots šŸ˜³šŸ˜³ #SportsCenter pic.twitter.com/AS4NdUeegB — Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) November 1, 2021

De trainer van Ferro General Pico, Mauricio Romero, werd bij de chaos geraakt in de schouder. De man was nooit in levensgevaar en kon bij bewustzijn de eerste hulp toegediend worden.

Huracan Las Heras liet in een statement al weten dat ze zich excuseren bij alle betrokkenen voor de feiten die hebben plaatsgevonden.

Opgepast, bij de volgende beelden kan u de schotwonde van de trainer zien. Deze beelden zijn niet extreem gewelddadig maar bevatten wel bloed: