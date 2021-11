Barcelona komt met update over Aguero, die minstens 3 maand aan de kant zal staan

Sergio Agüero en FC Barcelona hebben nog niet veel plezier aan elkaar beleefd sinds de overstap van afgelopen zomer. De Argentijn was aan het begin van het seizoen nog out met een kuitblessure en afgelopen weekend moest hij het veld verlaten nadat hij ademhalingsproblemen had.

FC Barcelona kwam maandag met een (korte) update over de aanvaller. Hij is ondertussen onderzocht geweest door hartspecialist Josep Brugada en zal even niet meer tot de wedstrijdselectie behoren. "De komende drie maanden zullen we de effectiviteit van de behandeling evalueren om zijn herstelproces te beoordelen", klinkt het.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4