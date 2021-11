Een sterk staaltje amateurtoneel van Marvelous Nakamba (ex-Club Brugge) bij Aston Villa

Marvelous Nakamba liet zich zondag opmerken met een ferm staaltje toneel.

Marvelous Nakamba trok in 2019 van Club Brugge naar Aston Villa voor 12 miljoen euro. De Zimbabwaanse middenvelder is er regelmatig basisspeler, zo ook gisteren tegen West Ham United. Villa verloor (met 10 man) met 1-4 van West Ham.

Achteraf werd er gepraat over de rode kaart, over de overwinning van West Ham maar ook over deze opmerkelijke actie van Nakamba. De ex-middenvelder van Club Brugge werd in de bil geraakt door Pablo Fornals waarna hij even bleef liggen. Enkele tellen later maakte hij bewegingen al was hij een vis op het droge. Het komt alleszins de reputatie van de voetballer die voor alles een theatertje speelt niet ten goede: