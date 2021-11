Extra zorgen voor bondscoach Martinez: Nieuwe Rode Duivel uitgevallen

Er ligt nog een spits van de Rode Duivels in de lappenmand. Na Romelu Lukaku is nu ook Michy Batshuayi geblesseerd.

Besiktas maakte zondagavond bekend dat Michy Batshuayi een tiental dagen out is met een verrekking in de bil.

Zorgen voor bondscoach Roberto Martinez dus, want als back-up van de uitgevallen Romelu Lukaku kon Batshuayi wellicht op de nodige speelminuten bij de Duivels rekenen.

Voorlopig is Batshuayi out voor het duel tegen Sporting in de Champions League en de competitiewedstrijd tegen Trabzonspor. Over de interlands van 13 en 16 november is momenteel nog geen duidelijkheid.