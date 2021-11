Goed nieuws voor Standard-fans: "Er komt een kapitaalsverhoging"

Kan de financiële storm rond Standard gaan liggen?

Het is geen geheim dat Standard in geldnood zit. Afgelopen zomer zaten ze even met een transferverbod, daarvoor wendde voorzitter Venanzi zich tot ex-spelers Witsel en Fellaini om te investeren in de club. Bovendien is Venanzi ondertussen al even op zoek naar investeerders. Die leek hij met François Fornieri ook gevonden te hebben maar die lijkt zich terug te trekken.

CEO Alexander Grosjean belooft bij de RTBF evenwel dat er wel financiële investering zit aan te komen. "Venanzi is op dit moment met meerdere dossiers bezig, op zoek naar partners en overnemers. Hij verzekert me dat er een kapitaalsverhoging zal komen met een partner", klinlkt het veelbelovend.

Welke partner dat dan is, maakt Grosjean niet bekend.