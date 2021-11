Guardiola zet Kevin De Bruyne wellicht aan de kant tegen Club Brugge na slechtste match ooit

Het ziet er naar uit dat Pep Guardiola Kevin De Bruyne woensdag rust geeft in het duel tegen Club Brugge in de Champions League.

Kevin De Bruyne gaf een vermoeide indruk afgelopen weekend. Hij werd na een uur vervangen in het duel tegen Crystal Palace dat uiteindelijk met 0-2 verloren werd.

Kevin De Bruyne, die 21 balverliezen leed in een uur tijd en daarmee nooit slechter deed bij City, werd in de Engelse pers stevig op de korrel genomen, maar zijn trainer ligt er niet wakker van.

“Alles wat we de voorbije jaren gedaan hebben is dankzij een persoon als hij”, zei Guardiola. “Hij is een heel belangrijke speler en een fantastische persoon. Hij probeert elke dag beter te worden.”

“In een seizoen zijn er hoogtepunten en laagtepunten, zijn er grootse momenten en momenten die meer uitdagend zijn, waarin je sterk en positief moet blijven. Zo werkt het en Kevin weet het.”

Wellicht krijgt De Bruyne rust tegen Club Brugge, woensdag in de Champions League. “Dat is een beslissing die ik moet nemen op basis van de informatie waar ik over beschik. Kevin heeft het meer dan goed gedaan sinds hij hier speelt en hij wil dat blijven doen. Het zou pas een probleem zijn als hij opgeeft en het zich niet meer aantrekt. Dat is niet het geval. Voor geen enkele van mijn spelers trouwens.”