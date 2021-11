Officieel: Ali Gholizadeh verlengt zijn contract bij Charleroi!

Goed nieuws voor Charleroi en zijn supporters: sterkhouder Ali Gholizadeh verlengt zijn contract.

Twee weken na Ryota Morioka is er opnieuw een sterkhouder van Charleroi die voor lange tijd bijtekent. De Japanner had zijn contract met drie jaar verlengd, Ali Gholizadeh deed beter met een contractverlenging van vier jaar.

Sinds zijn komst bij Charleroi heeft Ali Gholizadeh 19 doelpunten gemaakt en 22 assists gegeven in 98 wedstrijden. Sinds enkele weken verkeert hij in een hele goede vorm: met vier goals en één assist in de laatste vier competitieduels is hij een van de spilfiguren van de comeback van Charleroi die momenteel vijfde staan in het klassement.