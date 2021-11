Vanzeir verbaast met nieuwtje: "Ik denk dat ongeveer 50 procent van de spelers het doet"

Dante Vanzeir onthulde in Extra Time een nieuwtje. Wel, wij wisten het in ieder geval niet. Hij speelt met schoenzolen als scheenbeschermers en blijkbaar is hij ook niet de enige.

"Gewoon van een voetbalschoen. Ik heb steunzolen, dus dat is makkelijk. Ik knip die dan in twee", vertelde hij. "Het is niet ideaal als bescherming, maar daar moet iets steken. Ze controleren niet echt wat. Ik weet dus niet echt of het mag of niet. Dat is gewoon heel licht, je voelt dat niet en het verschuift ook niet." Maar waarom geen gewone scheenbeschermers? "Gewone scheenlappen zijn ook al licht, maar die zijn zo een beetje plastic of rubberachtig. En dat trekt soms aan mijn haren. Die zolen niet. Ik doe daar dan wat tape rond. Ondertussen is het ook gewoon een gewoonte. Ik denk bijna 50 procent het doet."