Er moet Thorup iets van het hart na omstreden vertrek bij Genk: "Ik heb nooit de kans gekregen om dat uit te leggen"

Jess Thorup vertrok vorig seizoen als een dief in de nacht bij KRC Genk. De Deen kon een aanbieding van FC Kopenhagen niet weigeren. Al moet er hem toch iets van het hart.

De spelers, het management én de fans van KRC Genk werden namelijk koud gepakt. Uit het niets liet Jess Thorup weten dat hij de Limburgers zou verlaten voor een avontuur in zijn thuisland bij FC Kopenhagen.

“Ik had heel graag voor de spelersgroep gestaan om uit te leggen dat ik zou vertrekken”, komt Thorup bij Offside terug op zijn vertrek bij de Smurfen. “Maar het werd me verboden om iets te zeggen. Kopenhagen is een beursgenoteerd bedrijf.”

En dat is een héél belangrijk detail. “Een gerucht over een trainerswissel zou het aandeel te veel kunnen beïnvloeden”, besluit de Deense coach. “Jammer genoeg heb ik de kans nooit gekregen om dat uit te leggen. Alleen op zondag heb ik het nieuws aan het bestuur kunnen melden. Daar heb ik nog steeds spijt van.”