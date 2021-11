PSG-middenvelder Wijnaldum: "Zelfs Manchester City en Club Brugge zagen hoe moeilijk het is om tegen Leipzig te spelen"

PSG plukte deze zomer Georginio Wijnaldum weg bij Liverpool. De Nederlandse middenvelder sprak over de Champions Leaguecampagne in de voorbereiding voor de wedstrijd tegen RB Leipzig.

"Ik denk dat we goede dingen hebben gedaan gezien de druk die we hadden en de tegenstanders die we tegenkwamen. We zullen blijven vechten tot het einde", vertelde PSG-middenvelder Georginio Wijnaldum voor de aanvang van de wedstrijd tegen RB Leipzig. Over de wedstrijd tegen Leipzig vertelde de Nederlander dit op de website van de club: "Ik denk dat ze in het Parc des Princes al hebben getoond hoe goed ze zijn. Ze domineerden zelfs het spel. Ik denk ook dat wij, en zelfs Manchester City en Club Brugge, zagen hoe moeilijk het is om tegen Leipzig te spelen".

"We zagen dat ze geweldige dingen konden doen. Ze zullen er alles aan doen om te brengen wat ze eerder al hebben gebracht op ons veld. Het wordt dus een heel moeilijke wedstrijd, ook omdat ze thuis spelen. We zullen dus een heel goede wedstrijd moeten spelen om te winnen", besloot Wijnaldum die blijkbaar echt onder de indruk is van Leipzig.