"Ik begreep niet dat Zulte Waregem zich zo liet terugzakken van in het begin"

Zulte Waregem kreeg afgelopen weekend een pandoering van Genk. Het werd 6-2 en Genk kon zo vertrouwen tanken. Analist René Vandereycken begreep wel niet waarom Essevee zo afwachtend speelde.

Ze lieten Genk vertrouwen tanken. “Ik begreep niet dat Zulte Waregem zich van bij het begin van de wedstrijd tegen Genk zo liet terugzakken. Is dat omdat het Genk niet durfde, kon of wilde onder druk zetten? Als het een kwestie was van niet kunnen, dan moet je wel eerst geprobeerd hebben en dat heb ik niet gezien", aldus Vandereycken in Het Nieuwsblad.

"Zulte Waregem speelde thuis tegen een Genk dat vóór de bekerwedstrijd tegen Sint-Eloois-Winkel vijf keer op rij had verloren en problemen had met de opbouw van achteruit onder druk. Zo'n ploeg moet je van bij het begin aan het twijfelen proberen te brengen.