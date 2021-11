Union-Charleroi, Club Brugge-Standard, Antwerpen-Anderlecht ... de scheidsrechters voor de 14de speeldag van Pro League

Er staat een mooi weekend voor de deur in de Jupiler Pro League met enkele topaffiches op de 14de speeldag. Wesli De Cremer heeft de eer om vrijdag de speeldag op gang te blazen in Leuven, waar OHL het zal opnemen tegen KV Oostende.

Zaterdagavond zal Nicolas Laforge de ontmoeting tussen de Union en Charleroi in goede banen proberen te leiden. Lothar D'hondt zal verantwoordelijk zijn voor de mooie affiche tussen Club Brugge en Standard. Jonathan Lardot zal de topwedstrijd tussen Antwerp en Anderlecht fluiten.

Find out the appointments for matchday 1️⃣4️⃣ of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24r4fc

🇫🇷- https://t.co/UY9Ad2Lp7x pic.twitter.com/bUeuRYfSRk