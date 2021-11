Union houdt al rekening met Europees voetbal en heeft al akkoord om uit te wijken

Union SG staat aan de leiding in 1A en dat na 13 speeldagen. Dus mag er gerust rekening gehouden worden met Europees voetbal. Maar het Dudenpark is daarvoor niet geschikt.

Union speelde de laatste keer Europees 57 jaar geleden, toen nog in de Beker der Jaarbeurssteden. Het huidige Joseph Mariën-stadion voldoet echter niet aan de Europese eisen en in het geval dat ze Europees voetballen, moeten ze dus uitwijken.

De Brusselse club heeft intussen al een akkoord met OH Leuven om aan Den Dreef te spelen, weet Het Nieuwsblad. Maar in het geval dat er topclubs geloot worden, overwegen ze uit te wijken naar het Koning Boudewijnstadion, aangezien dat groter is.