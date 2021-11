🎥 Een ware remontada! Club NXT knokt zich van 2-0 naar 3-5-winst tegen Manchester City

Wat een match! Club NXT U19 leek aanvankelijk de wet van de sterkste te moeten ondergaan op bezoek bij Manchester City in de Youth League. Maar de Bruggelingen knokten zich terug en wonnen zelfs met 3-5!

Club stond al na 12 minuten op achterstand nadat City-kapitein McAtee scoorde. De jonge gasten van coach Rik De Mil deden het echter niet slecht, maar kwamen op een dubbele achterstand nadat McAtee na rust ook zijn tweede doelpunt van de middag lukte. Het beloofde een moeilije namiddag te worden, maar ineens rechtten de West-Vlamingen de rug.

Sandra scoorde de 2-1 op het uur, maar McAtee sloeg meteen terug. Sandra maakte zijn tweede van de namiddag in de 70ste minuut en Engels zette even later een strafschop om voor de 3-3. Met nog een kwartier te spelen trok Club alle registers open Audoor maakte de 3-4. In de toegevoegde tijd werd het zelfs nog 3-5 via Servais. De jonge gasten gaven alvast het goeie voorbeeld...