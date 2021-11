'Genk én Club Brugge grepen naast huidige revelatie van Jupiler Pro League'

Hij is een van de revelaties van de voorbije weken in de Jupiler Pro League, maar hij had ook zomaar bij een topclub kunnen zitten.

Sory Kaba zit aan zes goals in vijf wedstrijden en dan had hij ook nog een elfmeter kunnen/moeten maken tegen Anderlecht ook.

De speler is dus prima bezig bij OH Leuven, maar hij had ook zomaar bij een Belgische topclub kunnen gezeten hebben.

Genk & Club

In 2016 had Genk al zijn oog op hem laten vallen, toen hij nog bij Elche speelde in de beloftenploeg. Dat weet Het Nieuwsblad.

En ook Club Brugge zag wel wat in hem in de zomer van 2020, maar toen trok hij naar Midtjylland in plaats van Jan Breydel.