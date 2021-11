Nmecha herleeft na vertrek Van Bommel: "Iedereen weet wat hij moet doen"

Lukas Nmecha scoorde tegen Red Bull Salzburg zijn tweede Champions League-doelpunt van het seizoen. Voldoende voor de winst en de hoop voor Wolfsburg op de volgende ronde. De ex-spits van Anderlecht herleeft na het vertrek van Mark van Bommel.

Nmecha scoorde de 2-1 en was achteraf lovend voor nieuwe trainer Florian Kohfeldt. "We leven weer op", zei Nmecha bij de eerste winst in negen wedstrijden. Onder Van Bommel werd er acht keer op rij niet gewonnen.

"Deze overwinning betekent heel veel', jubelde Nmecha. "De coach zet ons goed neer, maakt goede analyses en zorgt ervoor dat wij ons goed voelen op het veld. Iedereen weet precies wat hij moet doen. We hebben ons zelfvertrouwen terug."