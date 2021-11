Philippe Clement met vertrouwen naar Manchester City: "Iets proberen verwezenlijken dat niet normaal is"

Vanavond is het zover. Dan kruist Club Brugge de degens met de sterren van Manchester City. In aanloop naar de belangrijke wedstrijd in de Champions League toonde Philippe Clement zich gewoontegetrouw realistisch. "Velen hadden gedacht dat we nul punten zouden halen."

Met vier op negen oogt de balans van Club Brugge vooralsnog erg positief. RB Leipzig is voorlopig nog puntenloos, waardoor die felbegeerde derde plaats in zicht komt. "Het is dan ook niet dat we hier op schoolreis zijn", gaf Clement aan. "We moeten wel realistisch blijven. Ik herinner me dat voor deze campagne velen onder jullie hadden voorspeld dat we nul punten zouden halen. Dat we de vorige wedstrijd tegen City verloren, was logisch. Woensdag gaan we iets proberen verwezenlijken dat niet normaal is."

"Maar als we willen stunten, zullen mijn spelers op de toppen van hun tenen moeten lopen. We gaan er alles voor geven, we willen de ervaring tegen Man City stukken beter maken dan twee weken geleden (1-5 nederlaag, nvdr.). Zelfs een machine als City kan sputteren."

Het wordt ook uitkijken hoe Clement zijn pionnen zal schikken in het Etihad Stadium. "Of ik iets ga aanpassen? Dat zullen jullie morgen zien. Maar draait het eigenlijk niet om. We moeten het allemaal samen op dat veld doen. Samen de juiste ruimtes vinden en lef aan de bal tonen."

Mechele onzeker

Brandon Mechele reisde mee af naar Manchester City, maar is onzeker. De centrale verdediger liep op het kunstgras van Stayen een probleem aan de enkel op, waardoor hij twijfelachtig is voor de wedstrijd van woensdagavond.