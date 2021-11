🎥 Even schrikken! Feyenoord-fan valt in gracht bij vieren van doelpunt in stadion Berlijn

Tijdens de wedstrijd Union Berlin-Feyenoord ging het bijna mis voor een Feyenoord-fan.

Feyenoord zit in een zeer interessante en spannende groep voor de Conference League: Het Israëlische Maccabi Haifa, de Tsjechen van Slavia Praag en de buren van Union Berlin. Elke zege en punt kan ongelooflijk belangrijk zijn in de eindafrekening.

Op de derde speeldag won een sterk Feyenoord thuis met 3-1 van Union Berlin, wat hen de groepsleiding bezorgde. Maar verlies tegen diezelfde Duitsers een speeldag later zou de situatie weer helemaal kunnen omkeren.

Toen Feyenoord 0-1 voor kwam via Sinisterra ging het meegereisde legioen helemaal uit zijn dak, nét iets te veel. Want op de tv-beelden zien we een supporter pardoes uit de tribune vallen. Gelukkig komt hij met zijn voeten eerst op de grond in de gracht terecht en niet met zijn hoofd. We zien ook hoe enkele supporters hem opnieuw in het supportersvak willen hijsen, eind goed al goed dus.