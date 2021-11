Einde verhaal voor Charly Musonda bij Chelsea

Charly Musonda zal Chelsea aan het einde van het seizoen transfervrij verlaten. Zijn aflopend contract wordt niet verlengd. Dat maakte de inmiddels 25-jarige Musonda bekend via Instagram.

In de zomer van 2012 belandde Charly Musonda, een exceptioneel talent, vanuit de Anderlecht-jeugd bij Chelsea. In al die jaren kwam Musonda amper zeven wedstrijden uit voor het A-elftal van the Blues. Uitleenbeurten aan Betis, Celtic Glasgow en Vitesse verliepen met wisselend succes.

Blessures zijn voorlopig een rode draad doorheen de carrière van Charly Musonda geweest. In 2018 vreesden de dokters voor zijn carrière na een erg zware knieblessure. Sinds enkele maanden timmert hij aan zijn weg terug bij de beloften van Chelsea.