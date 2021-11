Hoog bezoek in de Cegeka Arena: vijf namen om naar uit te kijken in Racing Genk-West Ham United

Het gaat West Ham United tot dusver voor de wind dit seizoen. De Hammers staan op een gedeelde derde plaats in de Premier League. In de Europa League bleven de Hammers tot dusver foutloos, ze incasseerden zelfs geen tegentreffer. Het wordt in de Cegeka Arena uitkijken naar deze vijf Hammers.

David Moyes (58): de 'winnaar'

David Moyes werd eind december 2019 aangesteld als coach van de Hammers. "Winnen, dat is wat ik doe", zei de Schot bij zijn aanstelling. Daar was in zijn eerste maanden nauwelijks iets van te merken, want West Ham ontsnapte ternauwernood aan degradatie. Moyes was gedurende elf jaar manager van Everton, waarna hij Alex Ferguson opvolgde bij Manchester United. Een avontuur dat op een sisser uitdraaide.

Nice to know: In zijn biografie gaf Wayne Rooney aan dat David Moyes de aanleiding was voor zijn vertrek naar Manchester United in 2004. Moyes diende hierop klacht in wegens laster en kreeg gelijk. Rooney moest een schadevergoeding betalen, die door Moyes werd geschonken aan een goed doel.

Mark Noble (34): de strafschopspecialist

Zette zijn eerste voetbalstapjes bij Arsenal. Sinds 2000 speelde Noble, op twee korte uitleenbeurten na, onophoudelijk voor West Ham. Met bijna 550 officiële matchen is hij een heus icoon van West Ham. In de Premier League komt Noble nauwelijks aan de bak, mogelijk krijgt hij in de Cegeka Arena speelgelegenheid.

Nice to know: Noble is een absolute strafschoppenspecialist. De Engelsman miste amper 5 van de 43 strafschoppen die hij doorheen zijn carrière nam. In september viel hij in de slotfase in om een strafschop te verzilveren tegen Manchester United. Noble trapte op De Gea, waardoor United met de zege aan de haal ging.

Declan Rice (22): de Ierse international

Op zijn 22ste is Rice een sterkhouder op het middenveld van West Ham United en de Engelse nationale ploeg. Maakte in 2013 de overgang van Chelsea naar de jeugdacademie van West Ham. Heel wat Europese grootmachten, onder wie ex-club Chelsea, willen Rice komende zomer wegplukken bij de Hammers. Al zal dat wel een stevige duit kosten: Transfermarkt.com schat de marktwaarde van Rice op zeventig miljoen.

Nice to know: Rice doorliep de nationale jeugdploegen van Ierland. Hij speelde in 2018 zelfs drie oefeninterlands voor het Ierse A-elftal. Uiteindelijk viel zijn keuze op Engeland, waar hij begin 2019 mocht debuteren onder Gareth Southgate. Inmiddels telt Rice 27 caps voor The Three Lions.

Michail Antonio (31): de laatbloeier

De fysiek sterke Antonio leek op weg naar een lange carrière in het Championship, tot West Ham United hem in 2015 wegplukte bij Nottingham Forest. Werd bij de Hammers eerst als rechtsachter of hoger op de flank uitgespeeld, maar is nu niet meer weg te denken uit de aanval van West Ham. Scoorde de voorbije twee seizoenen telkens tien keer. Dit seizoen lijkt hij met zes doelpunten in negen wedstrijden goed op weg om zijn record scherper te zetten. Antonio is sinds kort de all-time topschutter van West Ham United in de Premier League.

Nice to know: zat ooit op de bank tijdens een WK-kwalificatieduel voor Engeland, in 2018 tegen Slowakije. Nadat hij eerder meermaals een selectie weigerde, maakte Antonio onlangs dan toch zijn debuut voor de nationale ploeg van Jamaica.

Tomas Soucek (26): loopwonder met neus voor goals

Soucek was als jeugdspeler zeker niet het grootste talent. Het duurde dan ook relatief lang vooraleer Soucek zich kon doorzetten bij Slavia Praag. De fysiek sterke Tsjech wekte de interesse van West Ham United. Na een geslaagde uitleenbeurt hadden de Hammers in de zomer van 2020 zestien miljoen euro veil voor de defensieve middenvelder. Een prikje, zo bleek. Soucek gaat voorop in de strijd, is een loopwonder en scoort opvallend vlot. Met veertien doelpunten in 68 wedstrijden kan je buitenkomen als controlerende middenvelder.

Nice to know: Soucek werd in 2015 door Slavia Praag uitgeleend aan Viktoria Zizkov. De noodlijdende tweedeklasser had zelfs geen geld meer om het gras van het oefenveld te maaien. Daarom moesten Soucek en co gaan trainen in een park. "Daar stonden we dan, tussen de daklozen, met her en der bomen. We moesten zelfs uitkijken om niet in hondendrollen te trappen", zei Soucek daarover ooit in een interview. Het kan verkeren.