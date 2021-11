Jean Butez staat voor match van de waarheid met Antwerp: "Winst zet ons aardig op weg"

Met een op negen staat Antwerp stilaan met de rug tegen de muur. Wil het zich nog bij de eerste twee scharen, dan moet er donderdag in eigen huis gewonnen worden van Fenerbahçe, dat in eigen land op de dool is.

Twee weken geleden speelde Antwerp 2-2 gelijk in Istanbul. "Vooral de geweldige ambiance is me bijgebleven", vertelt Jean Butez in HLN. "Ik was na de match compleet leeg van het lawaai en van de concentratie die ik negentig minuten lang moest opbrengen in die sfeer."

Door de ongeregeldheden tegen Frankfurt zal het donderdag akelig stil zijn in de Bosuil, waar geen fans worden toegelaten. "Jammer, want onze fans kunnen ons een duwtje geven. Anderzijds hebben we vorig seizoen vaak genoeg in deze omstandigheden moeten voetballen. Meer dan ooit moeten we de focus uit onszelf halen."

Antwerp sprokkelde amper een op negen in de Europa League tot dusver. Te weinig op basis van het geleverde spel. Toch ziet Butez de wedstrijd van donderdag niet als de match van de laatste kans. "Al is het uiteraard wel een heel belangrijke... Fenerbahçe is op dit moment onze rechtstreekse concurrent voor plaats drie... Winst zet ons aardig op weg en biedt nog verdere perspectieven. Ik ben ervan overtuigd dat er genoeg kwaliteit schuilt in onze ploeg om de zege te pakken."