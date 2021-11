KV Mechelen-speler na bijna 4 jaar opnieuw opgeroepen voor nationale ploeg

Kerim Mrabti is een van de vaste waarden in het elftal van Wouter Vrancken. De prestaties van de kleine aanvaller zijn ook in zijn thuisland niet onopgemerkt gebleven. Mrabti werd alsnog opgeroepen voor de Zweedse nationale ploeg.

Mrabti, die tot dusver al vijf keer raak trof in de competitie, vervangt de geblesseerde Ken Sema in de Zweedse selectie. 𝗞𝗲𝗿𝗶𝗺 𝗠𝗿𝗮𝗯𝘁𝗶 | 𝟭𝟵𝟵𝟰 | @kvmechelen 🇧🇪



🟡 Januariturné 2016 och 2018

🔵 Tre A-landskamper

🟡 Fem mål på 17 U21-landskamper och spel i U21-EM 2017



Nu är han för första gången kallad till tävlingslandskamper med herrlandslaget.



Varmt välkommen, Kerim! 🇸🇪 pic.twitter.com/8m8OpZ9fSF — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 3, 2021 De 27-jarige Zweed is hiermee niet aan zijn proefstuk toe, hij verzamelde tot dusver al drie caps. In 2016 mocht hij debuteren, in januari 2018 speelde hij zijn derde en voorlopig laatste interland. Zweden sluit de kwalificatiecampagne van het WK af met duels in Georgië (11/11) en in Spanje (14/11). Met vijftien op achttien gaan de Zweden voorlopig aan de leiding in hun poule, met drie punten meer dan Spanje.