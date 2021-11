Roberto Martinez prijst zijn Premier League aanvallers voor de komende interlands

Met de blessures van Lukaku en Batshuayi moet Roberto Martinez op zoek naar alternatieven. Deze vindt hij in de Premier League.

“Dit is een mooie kans voor Benteke, die altijd klaar is om te spelen. Wanneer hij op het veld staat, levert hij prestaties af”, begon Martinez het prijze van één van de Premier League aanvallers.

“Maar hetzelfde geldt voor Divock Origi. Hij speelt te weinig bij zijn club, maar dit seizoen is hij altijd beslissend wanneer hij mag meedoen. Het is ook interessant voor ons hoe hij hier zal presteren. Hij is nog altijd jong, maar de afgelopen jaren was het moeilijk voor hem omdat hij niet voldoende speelde met zijn club.”