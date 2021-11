Martinez is duidelijk over Hazard: "Hij gaat zijn speelminuten krijgen bij ons. Het werk dat hij doet, is ongelooflijk"

Eden Hazard verwarmt dezer dagen meer de bank van Real Madrid dan hem lief is. Daarom reist hij ook heel graag af naar België voor de interlandperiode. Van Roberto Martinez krijgt hij zonder enige twijfel een basisplaats in de twee matchen tegen Estland en Wales.

Martinez wil zijn sterspeler vertrouwen laten opdoen en minuten geven. "Eden is geen speler die matchfit geraakt op training. Hij moet wedstrijden spelen en die minuten gaat hij bij ons krijgen", liet Martinez er weinig twijfel over bestaan. "Medisch gezien is alles in orde met hem. We hebben een goed contact met de medische staf van Real Madrid en daar verzekeren ze ons dat hij 100 procent fit is."

Hazard moet in Madrid voor de eerste keer in zijn leven knokken voor een basisplaats en heeft de handschoen blijkbaar opgenomen. Hij stond nooit bekend als trainingsbeest, maar... "Eden heeft heel hard gewerkt", zei Martinez. "Hij heeft extra sessies gedaan. Het extra werk dat hij geleverd heeft is echt ongelooflijk. Dat toont aan hoe graag hij het nog wil."