Dan toch goede vooruitzichten voor Eden Hazard bij Real Madrid? "Hij verdient het om te spelen"

Enkele weken geleden liet Carlo Ancelotti zich ontvallen dat zijn geduld met Eden Hazard bijna was opgebruikt. Vrijdag liet de Italiaanse coach van Real Madrid zich dan weer positief uit over de Rode Duivel.

Eden Hazard komt door blessures en de ontbolstering van Vinicius Junior weinig aan spelen toe bij De Koninklijke. De laatste basisplaats in La Liga van de dribbelkont dateert alweer van bijna twee maanden geleden.

Op een persconferentie liet Carlo Ancelotti vrijdag weten dat de Rode Duivel op de goede weg is. "Natuurlijk is Eden niet gelukkig. Hij beseft dat hij veel talent heeft én hij traint goed. Hij verdient het om te spelen en zal minuten krijgen. Als basisspeler? Dat zal moeten blijken. Maar hij zal zijn minuten wel krijgen. Het is voor hem belangrijk om hard te blijven werken en te blijven investeren in zichzelf."

Real Madrid ontvangt zaterdagavond Rayo Vallecano in het Santiago Bernabeustadion. Real staat momenteel op de tweede plaats in La Liga, op amper één punt van leider Real Sociedad.