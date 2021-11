STVV heeft iets om fier op te zijn na zege in Mechelen: "Hier gaan niet veel ploegen komen winnen"

Na behoorlijke prestaties de voorbije weken tegen RSCA en Club nu een zege in Mechelen: voor STVV een resultaat om u tegen te zeggen. En misschien wel iets wat weinigen de Truienaars nog zullen nadoen in het vervolg van de competitie.

Ze zijn er zich bij Sint-Truiden van bewust dat ze iets klaargespeeld hebben dat niet voor de hand ligt. "Hier gaan niet veel ploegen komen winnen, denk ik. KV Mechelen is een goed en krachtig team met een leuke speelstijl", aldus STVV-verdediger Toni Leistner.

Die moest in het slot nog verdedigen op een voormalige Rode Duivel. "In de laatste tien minuten kunnen ze dan nog een ervaren speler als Igor de Camargo inbrengen, maar onze teamspirit heeft het gehaald. Het was misschien niet mooi voor de fans om naar te kijken, maar voor ons is het goed."

Leistner en zijn collega's in de verdediging mogen tevreden zijn over de manier waarop ze hebben standgehouden. "Er was enkel één grote kans, waarbij de bal tegen de paal ging. In de tweede helft was het vooral opletten bij vrije trappen en hoekschoppen."