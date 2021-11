Hazard verdeelt Madrileense bestuurskamer: 'Ene kamp wil Rode Duivel kansen geven, terwijl ander kamp hem wil lozen en andere plannen heeft met vrijgekomen budget'

De toekomst van Eden Hazard blijft de media beroeren. En dat niet alleen: ook de Madrileense bestuurskamer is verdeeld als het over de Rode Duivel gaat.

Het is ondertussen duidelijk dat Eden Hazard de komende weken en maanden moet bewijzen dat hij een plaats bij Real Madrid waard is. Al zal hij eerst speelminuten moeten krijgen alvorens hij dat kan doen.

Ondertussen woedt het debat voort. Hazard wil zelf slagen bij De Koninklijke, terwijl Chelsea FC zich klaarmaakt om toe te slaan van zodra de Rode Duivel op de transferlijst wordt gezet. Maar ook de Madrileense bestuurskamer is verdeeld.

Photonews

AS weet dat Hazard de bestuurskamer in twee kampen verdeelt. Het ene kamp wil de Rode Duivel een (laatste) kans geven, terwijl een ander kamp hem zo snel mogelijk wil verkopen. Vooral het hoge loon van Hazard is een doorn in het oog.

Twee kampen

Real Madrid wil namelijk kapitaal vrijmaken om de komst van Kylian Mbappé te financieren én om het contract van Vinicius Junior open te breken. En dan kan het loon van Hazard een kloof dichtrijden.