Eden Hazard is ervan overtuigd dat hij nog helemaal terug de oude wordt, analist gelooft dat niet

Eden Hazard trok in de zomer van 2019 naar Real Madrid, maar tot een sprookjeshuwelijk is het nooit echt gekomen.

Eden Hazard sukkelde bij Real Madrid van de ene naar de andere blessure, wat heb nog nooit voor langere periode helemaal inzetbaar maakte. “Ik vind het een tragisch verhaal, waar hij in eerste instantie zelf de hoofdschuldige aan is”, zegt Peter Vandenbempt in ‘De Tribune’. “De voorbije 2 jaar is er altijd een probleem geweest met zijn fysieke paraatheid. Veel kleine blessures. Maar nu is er helemaal niks meer.”

Nochtans is Hazard er zelf helemaal van overtuigd dat hij helemaal terug de oude kan worden. "Toen ik hem onlangs die vraag stelde, zei hij resoluut ja", gaat Peter Vandenbempt verder. “Maar op een of andere manier vindt Ancelotti hem toch niet nuttig genoeg om in zijn filosofie een bepalende speler te zijn. Er is op dit moment ook niets wat erop wijst dat dat snel zal veranderen.”

Vandenbempt is niet overtuigd dat Hazard ooit nog de oude wordt. “Zelf ben ik ook niet 100 procent zeker dat hij nog ooit dat niveau haalt. Zijn typische versnellingen zijn minder snedig en komen minder vaak voor. Het is nu vaker lateraal. De versnellingen brengen weinig op. We zien ze niet meer. Ik kan niet zeggen of dat nog terugkomt.”