Drie opties in de kern om Tielemans te vervangen, Vanaken heeft streepje voor

Roberto Martinez zal noodgedwongen moeten aanpassen tegen Estland en Wales. De bondscoach mist naast zijn twee spitsen ook Youri Tielemans, die out is met een scheurtje in de kuit. Komt er nog een vervanger? Normaal heeft hij wel genoeg opties in zijn huidige kern

Tielemans is een onbetwist titularis bij de Rode Duivels, maar tegen Estland (nummer 105 op de FIFA-ranking) moeten er andere jongens de positie naast Witsel kunnen invullen. Denk maar aan Hans Vanaken, die de vorige interlands veel punten scoorde. Of Dennis Praet, die er doorkomt in Torino. Een andere optie is om Kevin De Bruyne een rij lager te zetten, wat hij eerder al deed. Normaal gezien zal Martinez geen andere spelers oproepen. Maar hij zal dus wel moeten sleutelen. De grote vraag is hoe hij zijn aanval zal stofferen. Daar zal Eden Hazard alvast heel veel speeltijd krijgen, wat hij bij Real Madrid ontbreekt.