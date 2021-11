Hoe hoog mag Union mikken? "Daar zal het van afhangen"

Hoever kan het sprookje van Union gaan dit seizoen? Dat is een erg interessante vraag. En er is toch wel een verschil met andere verhalen.

Union is geen eendagsvlieg, beseffen ook de analisten. "Hoelang ze gaan meedraaien? Dat zal afhangen van hoezeer ze te maken krijgen met blessures en hoe ze die kunnen opvangen", is René Vandereycken van mening in Het Nieuwsblad.

Tijdje

"Ik zie hen wel nog een tijdje meegaan. Ze hebben op Gent getoond dat ze ook in wedstrijden waarin ze moeilijker hun spel kunnen ontwikkelen kunnen winnen."

"Dat is een kwaliteit. Het puntenaantal dat ze nu hebben, hebben ze verdiend", aldus nog de gewezen bondscoach.