Is het geheim achter 'de eeuwige jeugd' van Ibrahimovic onthuld? "Hij volgt me overal"

Zlatan Ibrahimovic heeft zich maandag bij de nationale ploeg van Zweden gemeld. Aan stoppen denkt de 40-jarige aanvaller nog absoluut niet: "Zolang ik geselecteerd word, zal ik er staan." Hij zit na een paar blessures dan ook weer heel goed in zijn vel. En daar is wel een verklaring voor.

Zweden speelt tegen Spanje en Georgië en er hoeft geen twijfel over te bestaan dat Ibra op het veld zal staan. "Het voelt goed. Eindelijk. Ik miste de laatste twee interlands door blessures. Maar nu voelt het allemaal goed. Ik ben echt up and running. Ik ben blij hier weer te zijn", zei hij dan ook.

Die blessures hebben hem wel zaken geleerd. "Je leert elke dag iets nieuws. Ik leer elke dag mijn lichaam beter kennen. Het lichaam wordt ouder, mijn hoofd wordt jonger. Ik zie het beter. Vorig seizoen had ik meer blessures dan ik normaal heb. Maar ik heb nooit overwogen rustiger aan te doen. Ik ben gewoon doorgegaan. Zo ben ik."

Hij heeft wel maatregelen genomen. "Ik heb 24 uur per dag een fysiotherapeut bij me. Hij volgt me overal. Zodra ik iets heb, wil hij het meteen regelen."