Verheyen laat licht schijnen over spitsenduo's bij Anderlecht: "Ik vind hem een grote ontgoocheling"

Vincent Kompany verandert bijna wekelijks zijn spitsenkoppel. Maar nog geen enkele combinatie heeft echt kunnen overtuigen. Gert Verheyen ziet dat het enorme talent van Joshua Zirkzee nog heel wat bijschaving nodig heeft.

Tegen Antwerp kwam de Nederlandse spits amper in het stuk voor. “Ik vond Zirkzee een grote ontgoocheling”, zegt Verheyen in Het Nieuwsblad. “Wat hij toonde op Antwerp was totaal niet in verhouding met zijn kwaliteiten. Hij heeft het meeste talent en is technisch de beste tussen de lijnen, maar raakte geen bal. Hij gaf slechts één goeie pass waaruit die kans voor El Hadj voortvloeide. Zo'n prestatie zou niet mogen. Wat Kouamé daarnaast bracht, vond ik aanvaardbaar, maar niet meer dan dat. Hij leed ook twee keer balverlies waarna Antwerp kon counteren.”

Welke combinatie zou dan het beste renderen? “In theorie is zowel Zirkzee-Kouamé als Zirkzee-Raman logisch”, vindt Verheyen. “Een spits die afhaakt en één die diep gaat. Alleen kon Kompany nog nooit 100 procent tevreden zijn van zijn aanvallers."