Malaise bij Anderlecht duurt voort: "Als zelfs hij niet durft in te gaan tegen Kompany"

Anderlecht blijft zitten in de hoek waar de klappen vallen, maar omdat de andere ploegen ook niet naar behoren draaien, blijft de achterstand beperkt.

Voor analist Marc Degryse is het opvallend dat veel spelers bij Anderlecht hun rendement niet halen. Al zegt Kompany daar vaak over dat zijn spelersgroep persoonlijkheid mist.

Tegen Antwerp werd dat nog maar eens bewezen. “Niemand in die kern - op Hoedt na, misschien - houdt mekaar scherp. Radja heeft vier weken niet gevoetbald en hij speelt zomaar Cullen en Olsson op een hoopje”, zegt Degryse aan HLN.

Volgens Degryse moet iemand tegen Kompany durven ingaan. “Het probleem is, dénk ik, dat de kloof tussen Kompany en de spelersgroep te groot is. Als zélfs een Refaelov niet durft in te gaan tegen Kompany... Eígenlijk zou 'Rafa' op Kompany moeten afstappen en zeggen: 'Luister eens hier, man, dit heeft geen zin, ga je mij uitspelen op mijn best, of hoe zit het?'”

“Het charisma, de persoonlijkheid van Kompany is te groot. Hij zou beter een stukje ervan aan de ploeg geven”, besluit Degryse.